وزيرا الداخلية والعمل يبحثان التعاون في مواجهة كورونا

2020/07/02 | 15:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد -اين]بحث وزير الداخلية عثمان الغانمي،اليوم الخميس،مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي التعاون في مواجهة فيروس كورونا.

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