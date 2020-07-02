برشلونة يرد على

2020/07/02 | 15:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما زال تغيير أنطوان جريزمان، نجم برشلونة، المثير للجدل أمام أتلتيكو مدريد، يلقي بظلاله على وضع اللاعب في كامب نو.ودفع كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، بجريزمان بدلًا من أرتورو فيدال، في الدقيقة 90 من مواجهة البارسا وأتلتيكو مدريد التي انتهت بالتعادل (2-2)، وهو تغيير آثار استياء النجم الفرنسي.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ناديي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، استفسرا عن موقف جريزمان في برشلونة.

وأبدى الناديان إعجابًا كبيرًا به وبقدراته، خصوصا بعدما تردد عن إمكانية تضمينه في صفقة تبادلية.من جهته، أكد برشلونة أن نجمه الفرنسي لن يدخل في أي صفقة تبادلية، وأن رغبته هي الاستمرار في كامب نو، بصفته أحد أهم لاعبي الفريق.وقال مسؤول تنفيذي كبير في برشلونة: "للأسف، جاء أنطوان إلى برشلونة بحلم، والحقيقة هي أن هذا الحلم لم يتحقق، لكنه فتى استثنائي لدرجة أنه لا يشكو، لقد رأيتم بالفعل".وأضاف: "لذا فإن نية النادي هي الدفاع عن جريزمان، وآمل أن الحزن الذي عاشه في الساعات القليلة الماضية لا يجعله يستسلم".

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