مستشاره يؤكد: الكاظمي مصر على اجراء انتخابات مبكرة

2020/07/02 | 15:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، حسين الهنداوي، الخميس، اصرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على اجراء الانتخابات النيابية المبكرة، مبينا ان البرلمان يتحمل أي تاخير يحصل. وقال الهنداوي في تصريح، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مصر على اجراء الانتخابات النيابية المبكرة بشكل نزيه وبمعايير دولية كون اساس البرنامج الحكومي هو اجراء الانتخابات النيابية المبكرة". واضاف ان "قانون الانتخابات النيابية الحالي غير مكتمل وعلى الكتل السياسية ان تناقش الية مناسبة للاتفاق على نوع النظام الجديد والقوائم الانتخابية". واوضح الهنداوي ان "البرلمان هي الجهة المخولة لتعديل قانون الانتخابات وقدمنا عدة مقترحات وننتظر التصويت عليها وفي حال وجود أي تأخير بتنفيذ الانتخابات المبكرة فأن البرلمان هو من يتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه من خلال اكمال القانون وإرساله وتحديد موعد ثابت ليتسنى للحكومة العمل عليه".وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وعد في برنامجه الحكومي باجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وبإشراف مباشر من الأمم المتحدة.

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