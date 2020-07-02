بالوثيقة..استحداث قسم مكافحة جائحة كورونا في دائرة صحة المثنى

2020/07/02 | 15:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداستحدث محافظ المثنى، احمد منفي جودة، اليوم الخميس، قسم مكافحة جائحة كورونا في دائرة صحة المثنى .وبحسب الوثيقة ان "يكون القسم ن بإدارة الطبيب الإختصاص محمد شاكر حسن ، ويعاونه الطبيب الإختصاص مثنى فيصل مجبل".

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