حصيلة وفيات كورونا تتجاوز 60 ألفاً في البرازيل

2020/07/02 | 15:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة وفيات «كوفيد – 19» تجاوزت 60 ألفاً، بعد تسجيل البلاد 1038 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لوفيات «كوفيد – 19» في البرازيل إلى ستين ألفاً و632.بحسب بيانات الوزارة التي يعتبر المجتمع العلمي أنها أقل بكثير من الأرقام الحقيقية، بحسب ما […]

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