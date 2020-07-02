البيشمركة: مساع لتشكيل مركز تنسيقي في ثلاث محافظات

2020/07/02 | 15:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور، عن مساع لتشكيل مركز للتنسيق في ديالى وكركوك، ونينوى وتنفيذ عمليات ضد داعش الإرهابي.

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