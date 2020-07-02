الركابي يؤكد صعوبة عقد جلسات البرلمان إلكترونياً

2020/07/02 | 15:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي صعوبة عقد جلسات مجلس النواب الكترونياً.

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