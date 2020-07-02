البصرة تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/02 | 15:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلن مسؤول محلي، الخميس، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا شمالي البصرة.وقال مدير ناحية سفوان طالب حصونة، ان"امراة من أهالي الناحية توفيت اليوم بفيروس كورونا".واضاف، انها"تسكن حي الفيحاء الثالث في الناحية".

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