موقع بريطاني: الإعلام العراقي يخاطب “المثليين” بكراهيةٍ وعنف

2020/07/02 | 15:34 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات حتى مع اعتبار المثلية الجنسية “قانونية” في العراق، إلا أن خطاب الاضطهاد والكراهية هو المتصدر في خطاب وسائل الإعلام في البلاد تجاه المثليين.وبحسب موقع “ميدل إيست آي” البريطاني المتخصص بشؤون الشرق الأوسط، فإن…

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