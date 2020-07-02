ظافر العاني : في العراق يوجد حشدين احدهم “قرة عين العراقيين”

2020/07/02 | 15:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعتبر النائب ظافر العاني القيادي في تحالف القوى العراقية أن في العراق يوجد “حشدين”، مشيرا الى أن الحشد الذي قاتل الارهاب ويخدم الناس ويحترم الدولة هو “قرة عين العراقيين”.وقال العاني في بيان له تلقته (المستقلة) إن في البلاد حشدان حشد يقاتل الارهاب ويبني مستشفيات للعزل الصحي ويتبرع بالدم ويخدم الناس ويحترم قوانين الدولة […]

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