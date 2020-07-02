“إيطاليا” تفشل أكبر عملية تهريب للحبوب المخدرة في العالم ومصدرها “سوريا”

2020/07/02 | 15:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت الشرطة الإيطالية أمس الأربعاء، من كشف أكبر شحنة مهربة من الحبوب المخدرة (المبتاغون)، ومصادرتها بعد محاولات إدخالها إلى #إيطاليا بواسطة 3 حاويات قادمة من #سوريا.وقالت السلطات الإيطالية: «إن كمية الحبوب المصادرة من “الأمفيتامين”…

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