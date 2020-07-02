2020/07/02 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-ديالى

قرر محافظ ديالى، مثنى التميمي، الخميس، تحويل أكثر من 31 ألف محاضر مجاني في المحافظة الى عقود.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن التميمي: "قررنا تحويل المحاضرين المجانيين في المديرية العامة لتربية جيالى والمذكورين في قوائم إلى عقود".





وتضمنت، أن "المديرية العامة لتربية ديالى تقوم باستكمال إجراءات التعاقد مع المومأ إليهم بعد ورود الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - المثنى

أعلن محافظ المثنى أحمد منفي جودة، الخميس، عن استحداث قسم مكافحة جائحة كورونا في دائرة صحة المثنى.

ونصت وثيقة صادرة من محافظ المثنى على انه "استنادا للصلاحيات قررنا استحداث قسم مكافحة جائحة كورونا في دائرة صحة المث

بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس هيأة المنافذ الحدودية، عمر عدنان الوائلي ، الخميس، تفاصيل اجتماعه برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي شارك في الاجتماع الخاص لم

بغداد اليوم-ديالى

ردت مديرية تربية محافظة ديالى، الخميس (02 تموز 2020)، على بيان هيأة النزاهة الذي تحدث عن ضبط مخالفات مالية في المديرية المذكورة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نود أن ننوه بصدد هذا الموضوع، أن محكمة تحقيق بع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة.. تحويل اكثر من 31 الف محاضر مجاني في ديالى الى عقود) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة.. تحويل اكثر من 31 الف محاضر مجاني في ديالى الى عقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).