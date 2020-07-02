نجم برشلونة يفتح النار على ميسي ويطالب جريزمان بضرب النجم الارجنتيني

2020/07/02 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أطلق الفرنسي كريستوف دوغاري نجم برشلونة السابق تصريحات هجومية ومهينة لليونيل ميسي بهدف الدفاع عن ...





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