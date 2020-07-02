ألمانيا تستثني دولتين عربيتين من رفع قيود السفر

2020/07/02 | 15:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الحكومة الألمانية، قرارا باستثناء أربع دول من بينها دولتان عربيتان، من إمكانية الدخول إلى ألمانيا، بدءًا من الثاني من يوليو الجاري.وسمح الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، بدخول القادمين من 14 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي، لكنه من حق كل دولة على حدة أن تحدد الدول المسموح لها.واستثنت ألمانيا دخول القادمين من المغرب والجزائر ورواندا […]

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