تنسيق بين الجيش والبيشمركة لإطلاق عمليات عسكرية ضد داعش

2020/07/02 | 15:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادكشف الأمين العام لوزارة البيشمركة، الفريق جبار ياور، الخميس، عن مساع لتشكيل مركز للتنسيق في ديالى وكركوك، ونينوى وتنفيذ عمليات ضد داعش الإرهابي.وقال ياور، في حديث لوكالة الانباء العراقية، إن "الاجتماع الذي عقدته اللجنة العليا للتنسيق والعمل العسكري والأمني بين وزارة الدفاع الاتحادية والبيشمركة كان مثمرا"، لافتا الى ان "الاجتماع بحث مواضيع مهمة جدا منها كيفية التعاون والعمل المشترك خاصة العمليات المشتركة ضد بقايا داعش في بعض المناطق خاصة في ديالى وكركوك ومناطق قرجشوخ".واضاف، ان " الاجتماع توصل الى تفاهمات حول موضوع إنشاء مراكز للتنسيق والعمل المشترك في ديالى وكركوك وفي نينوى وتم مناقشة آلية هذه المراكز"، مبينا انه "جرى خلال الاجتماع بحث موضوع كيفية البدء بعمليات عسكرية مشتركة من الجيش والبيشمركة ضد إرهابي داعش في تلك المحافظات وإنشاء خطوط دفاعية مشتركة".واشار الى انه "سيكون هناك اجتماعا قبل نهاية الشهر الجاري للبدء بالعمل والتعاون المشترك من اجل القضاء على الإرهاب بصورة كامله في هذه المناطق".ا

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