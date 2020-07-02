ملاكم دولي سابق يـؤكد: رواد الرياضات الاخرى مهمشين بشكل كبير

2020/07/02 | 15:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداكد الملاكم الدولي السابق اسماعيل خليل، اليوم الخميس، ان رواد الرياضات الاخرى مهمشين بشكل كبير على عكس رواد كرة القدم، جاء هذا التصريح على خلفية المعاناة التي احاطت بالعديد من الرياضيين بسبب كورونا ولم يجدوا يد العون.وقال خليل لـ"كلكامش برس" ان "رواد الرياضات الاخرى مهمشين بشكل كبير كونهم لا يمارسون رياضة كرة القدم التي سرقت الاضواء من جميع الفعاليات الاخرى".واضاف "نأمل من وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ان يهتم قليلا برواد بقية الفعاليات الرياضية".وبين خليل ان "قانون الرواد غير مطبق بالشكل الصحيح في المؤسسات الحكومية كالضمان الاجتماعي والصحي".يذكر ان اغلب اللاعبين السابقين يجمعون على ان قانون الرواد مميز جدا لكنه غير مطبق.

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