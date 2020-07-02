قانون قيصر لم يؤثر على حركة البضائع القادمة من لبنان إلى سوريا

2020/07/02 | 15:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مصادر في وزارة الداخلية السورية، أن قانون #العقوبات الأميركية “#قيصر” لم يؤثر على حركة #البضائع القادمة من #لبنان إلى #سوريا.ونقلت صحيفة (الوطن) عن المصدر قوله إن «عدد #الشاحنات التي تدخل من معبر جديدة…

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