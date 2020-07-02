بالصور: اجراء عملية “نادرة” لامرأة عراقية بفعل نوع حمل لايحصل إلا مرة واحدة لكل 15 ألف حالة!

2020/07/02 | 15:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اجرى فريق طبي في مستشفى الولادة في حي النصر بمحافظة كركوك، عملية جراحية نادرة لمريضة تعاني من حمل عنقودي متشعب في الشهر الرابع من الحمل.وقالت وزارة الصحة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “تمكن فريق طبي في مستشفى الولادة بمنطقة حي النصر في محافظة كركوك برئاسة الدكتورة جاكلين زيا خوشابا […]

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