52 نائب يقدمون طلب لعقد جلسة طارئة لاستضافة الكاظمي + وثائق

2020/07/02 | 15:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قدّم النائب محمد الغبان رئيس كتلة تحالف “الفتح” الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري طلبا رسميا الى رئاسة مجلس النواب النواب لعقد جلسة طارئة يحضرها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة الاجراءات الحكومية في مواجهة جائحة كورونا.

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