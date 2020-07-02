شگره آيَةٌ في الجمال ( تسواهن ) - ذياب مهدي محسن

2020/07/02 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ذياب_مهدي_محسن أوراق طفل يركض على جرف شط أبو چفوف .



بالنار اذبها الروح من عدها مليت واسمعها كون تصيح ياذياب وجيت ******تحمل شگره وسام عاشقة من ريف شط أبو چفوف ، نهر الشامية ، شطها .



شگره آية جمالية ( چنت اسميها تسواهن ) على عاتقها ثقلا شديد ، ثقل التقاليد والضغوطات الاجتماعية، كما هو الحال بالنسبة إلى نساء وفتيات أخريات ، في ريف شط أبو چفوف و محاولتها للهرب إلى المجهول أو الإحساس بحرية ساذجة ......





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