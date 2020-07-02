مصر بين تركيا وأثيوبيا والمستقبل - عبدالجواد سيد

2020/07/02 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالجواد_سيد كانت أحداث شهر يونيو الماضى هذا شديدة التميز فى التاريخ المصرى، إذ تعلقت بصراعيين كبيرين دفعة واحدة ، صراع الحرية ، وصراع المياه ، صراع الحرية مع الخصم التركى ، وصراع المياه مع الخصم الأثيوبى، وقد زاد المشهد تميزاً بأن ذلك قد حدث فى شهر يونيو، والذى هو بدوره شهر مميز فى التاريخ المصرى ، ولنبدأ بالصراع التركى.



فى يونيو الماضى ......





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