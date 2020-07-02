أدبيات البيجيدي وتصريحات قادته تناهض الدولة المدنية. - سعيد الكحل

2020/07/02 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل إن تصريح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني بكون مرجعية حزبه "حددها الله" يحمل دلالات خطيرة على أكثر من مستوى .



وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها السيد العثماني عن قناعته هذه ؛ ما يعني أن الحزب له إستراتيجية ثابتة تتمثل في "أسلمة" الدولة كمقدمة لإقامة "نظام إسلامي" بما يعنيه من الالتفاف على الدولة المدنية وإقامة "الدولة الدينية" .



فقد درج قادة الحزب على تقديم أ ......





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