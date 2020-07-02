العمل النيابية تستغرب من تأخير صروف رواتب الموظفين وتحمل المالية المسؤولية

2020/07/02 | 15:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأبدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، استغرابها من تأخير صروف رواتب الموظفين، فيما حملت وزارة المالية مسؤولية الأمر.وقال عضو اللجنة فاضل جابر، إن “الحكومة لديها أموال خصصتها لرواتب الموظفين ولا يوجد نقص في السيولة المالية”، لافتا إلى إن “مجلس النواب صوت على قانون الاقتراض وفي حال وجود اي نقص في السيولة فان […]

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