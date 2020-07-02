نفط الوسط يعلن عن الكادر التدريبي الجديد بشكل رسمي

2020/07/02 | 15:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نادي نفط الوسط الرياضي، عن الكادر التدريبي الجديد لفريق الكرة.وذكر النادي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “إدارة نادي نفط الوسط، تُسمي المدرب جمال علي مدربآ لفريق كرة القدم”.وأضاف، أن “الكابتن لؤي صلاح، سيكون مساعداً للمدرب جمال علي”.تجدر الإشارة الى ان المدرب راضي شنيشل كان يقود فريق الكرة بالنادي في الموسم الماضي.[…]

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