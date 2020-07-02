مورينيو يشتكي من مواعيد مباريات فريقه توتنهام

2020/07/02 | 15:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير إنه غير سعيد بسبب طول المدة التي تفصل بين مباريات فريقه منذ استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا.وذكر المدرب البرتغالي المخضرم في مؤتمر صحفي قبل المواجهة: “أنا غير سعيد بسبب انتظاري لمدة طويلة للغاية قبل خوض هذه المباراة”.وأضاف مورينيو: “الوقت […]

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