برلماني يؤكد صعوبة عقد جلسات البرلمان إلكترونياً

2020/07/02 | 15:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي صعوبة عقد جلسات مجلس النواب الكترونياً.

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