التعليم تكشف عن تنسيق مشترك لايجاد عمل لحملة الشهادات العليا

2020/07/02 | 15:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن تنسيق مشترك لايجاد عمل لحملة الشهادات العليا.

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