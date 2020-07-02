2020/07/02 | 15:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق – تم فحص (11762 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (567685 ) – سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2184) أصابة في العراق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكثر نت ألفين إصابة في 17 محافظة: إحدى المحافظات لم تسجل إصابة.. من هي؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكثر نت ألفين إصابة في 17 محافظة: إحدى المحافظات لم تسجل إصابة.. من هي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).