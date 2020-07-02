ظهور فيروس جديد من مسلخ للخنازير في الصين

2020/07/02 | 16:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قالت منظمة الصحة العالمية إنها “ستقرأ بعناية” دراسة صينية عن إنفلونزا الخنازير الجديدة، والتي أشار الباحثون إلى أنها قد تسبب جائحة أخرى، إلى جانب كوفيد-19.وقال متحدث باسم المنظمة إن ظهور الفيروس المكتشف في الخنازير في المسالخ في الصين، أظهر أن على العالم أن يظل متيقظا لأمراض جديدة حتى في الوقت الذي يواصل فيه […]

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