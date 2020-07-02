رئيس الحكومة اللبناني: لعبة الدولار اصبحت مكشوفة!

2020/07/02 | 16:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أشار رئيس ​الحكومة​ ​اللبنانية حسان دياب​ في مستهل حديثه في ​مجلس الوزراء​ إلى أن “هناك جهات محلية وخارجية عملت وتعمل على محاصرة اللبنانيين وادخال لبنان في صراعات المنطقة”، واشار دياب إلى أن “لعبة الدولار اصبحت مكشوفة ومفضوحة ويطالبوننا بالاصلاح وفي المقابل يمنحون حماية للفساد وحصانة للفاسدين ويمنعون حصولنا على ملفات الاموال المنهوبة”.واعتبر […]

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