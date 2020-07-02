الحشد الشعبي يعلن استهداف تجمعاً لعصابات “داعش” بقذائف المدفعية شمال سامراء

2020/07/02 | 16:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، اليوم الخميس، استهدافها تجمعاً لعناصر تنظيم “داعش” الإرهابي بقذائف المدفعية في منطقة الكوش والمناطق المحاذية لقاطع المسؤولية شمال مدينة سامراء.وذكر إعلام اللواء في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “معلومات استخباراتية دقيقة حصلت عليها استخبارات قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي أكدت وجود تجمع […]

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