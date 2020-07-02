2020/07/02 | 16:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداستهدفت قوات الحشد الشعبي، الخميس، تجمعا لعصابات داعش بقصف مدفعي شمالي سامراء في صلاح الدين.وذكر بيان للحشد، ان " قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي استهدفت تنظيم “داعش” الإرهابي بقذائف المدفعية في منطقة الكوش والمناطق المحاذية لقاطع المسؤولية شمال مدينة سامراء المقدسة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يستهدف تجمعا لداعش بقصف مدفعي شمالي سامراء) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يستهدف تجمعا لداعش بقصف مدفعي شمالي سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).