صحة الأنبار توضح تفاصيل الإصابات الجديدة بكورونا

2020/07/02 | 16:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت دائرة صحة محافظة الانبار، الخميس، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.وقالت الدائرة في بيان، إن "صحة المحافظة سجلت 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وتوزعت على النجو التالي: ٣ اصابات في قضاء الرمادي ملامسين لحالات مؤكدة سابقا اصابتان في قضاء حديثة ملامسين لحالة مؤكدة سابقا مصاب واحد في قضاء الرطبة ملامس لحالة مؤكدة سابقا مصاب واحد في قضاء هيت ملامس لحالة مؤكدة سابقا ٣٣ حالة شفاء جديدة وأضافت، "تم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية وفرقنا الصحية مستمرة بمتابعة جميع الملامسين "ز وتابعت: "وفي الوقت الذي تؤكد فيه دائرة صحة الانبار استمرارها وبكافة ملاكاتها بتفانيهم في عملهم فإنها تدعو جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الانبار وتجنب التجمعات وعدم اقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات والابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة والاتصال بدائرة صحة الانبار او مراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

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