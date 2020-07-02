ضبط مخبأ للأسلحة والمتفجرات بحملة أمنية غربي الرمادي   

2020/07/02 | 16:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… أفاد مصدر أمني، الخميس، بالعثور على مخبأ للأسلحة والمتفجرات بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق غربي الرمادي .وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “القوات الامنية تمكنت من ضبط مخبأ للأسلحة والمتفجرات يعود لعصابات داعش الاجرامية بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق استهدفت منطقة الـ 7 كيلو غربي مدينة الرمادي”.وأضاف، أن “المخبأ ضم اسلحة متنوعة […]

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