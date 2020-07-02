بدعم شعبي ودولي: “الكاظمي” يبدأ الخطوة الأولى لإنهاء نفوذ المليشيات في العراق

2020/07/02 | 16:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعَ عددٌ من المراقبين للشأن العراقي بأنَّ العلاقةَ بين رئيسِ #الحكومة_العراقية “مصطفى الكاظمي” والمليشياتِ المسلحةِ المواليةِ لإيران لن تكونَ على مايرام، بسبب الخلافات العديدة بين الطرفين، ورغبة المليشيات بفرض نفوذها خارج سيطرة الدولة.وتعهّد “الكاظمي”،…

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