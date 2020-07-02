2020/07/02 | 16:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: انتشر فيديو جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر ضابطا في الشرطة الأمريكية بمطار ميامي، يلكم امرأة من ذوي البشرة السمراء في وجهها، قبل أن يمسك بها ويدفعها إلى الأرض.وظهرت في الفيديو المرأة تجادل ضابطا في مطار ميامي الدولي، حيث سمعت تقول له: “ماذا ستفعل؟” بينما تقترب منه، ليقوم على الفور بتسديد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: حادثة عنصرية جديدة.. ضابط أمريكي يلكم امرأة في وجهها بمطار ميامي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو: حادثة عنصرية جديدة.. ضابط أمريكي يلكم امرأة في وجهها بمطار ميامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).