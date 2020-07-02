بتوجيه من الكاظمي.. الكشف عن تفاصيل اجتماع ’’غير مسبوق’’ بين العمليات المشتركة والبيشمركة

2020/07/02 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف الناطق الرسمي باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الخميس، عن اجتماع عقد مع قوات ...





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