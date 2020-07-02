الكاظمي: الحكومة الحالية هي حكومة توافق وتكاتف وليست حكومة “تصفية” حسابات

2020/07/02 | 16:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إن الحكومة الحالية حكومة توافق وتكاتف وتفاهم وطني لتجاوز الأزمة والعبور بالعراق الى برّ الأمان، وليست حكومة تصفية حسابات.وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “رئيس مجلس الوزراء، استقبل، اليوم الخميس، وفدا يمثل عددا من رجال الأعمال العراقيين، واستمع الى […]

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