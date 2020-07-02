المنتخب الوطني لكرة القدم يوافق على مواجهة عُمان ودياً في مسقط

2020/07/02 | 16:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز وافقت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم على طلب الاتحاد العماني لكرة القدم، لخوض مباراة ودية بين المنتخبين في الثالث من سبتمبر / أيلول المقبل تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 .وتأتي المباراة مع المنتخب العماني ضمن تحضيرات أسود الرافدين لمباراة هونغ كونغ بالثالث عشر […]

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