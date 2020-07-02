الأمانة العامة لمجلس الوزراء تجهز محافظة ذي قار بالمواد الطبيّة والصحيّة العاجلة

2020/07/02 | 16:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادجهزت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، محافظة ذي قار بالمواد الطبيّة والصحيّة العاجلةوذكرت في بيان انه "بتوجيه مباشر من الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، بشأن تقديم الدعم والإسناد إلى دائرة صحة محافظة ذي قار، جهزت دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، محافظة ذي قار اليوم الخميس، وبالتنسيق بينها وبين شبكة التمويل الأصغر ، كميات من المستلزمات الطبية والصحية الضرورية العاجلة.وتضمنت المواد (خمسة وستون ألف كمامة، خمسة آلاف بدلة واقية، خمسة آلاف جهاز إعطاء، ستة عشر ألف من عدد إعطاء المغذيات، أربعون ألف لتراً من مواد التعقيم والتعفير، خمسة وعشرون منظم جهاز أوكسجين، وكميات كبيرة من الأغطية والأفرشة والوسائد الطبيّة)".واضافت "وستساهم المواد في دعم جهد الملاكات الطبيّة والصحية في المحافظة لمواجهة جائحة كورونا، وعلاج المصابين من أبناء المحافظة".واوضحت "ورافق الشحنة، وفد مثل مكتب الإعلام والاتصال الحكومي ودائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وممثلين عن شبكة التمويل الأصغر، فيما حضر عملية التسليم، محافظ ذي قار ومدير عام دائرة الصحة في المحافظة، وستقوم دائرة الصحة بتسليم المواد، إلى المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظة، بحسب الحاجة والأولويات".وتابعت "وقدم محافظ ذي قار ومدير عام صحة المحافظة، شكرهما وامتنانهما، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على الدعم المقدم لأهالي المحافظة".ولفتت "وتستمر دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تقديم الدعم والإسناد إلى الوزارات والجهات ذات العلاقة، فيما يتعلق بمكافحة جائحة كورونا".

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