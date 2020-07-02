ديالى تعلن تسجيل اصابات موقوفين في السجون بكورونا

2020/07/02 | 16:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف مسؤول حكومي في ديالى، الخميس، عن تسجيل اصابات مؤكدة بفيروس كورونا في صفوف موقوفين في احدى سجون الشرطة شمال شرق المحافظة.وقال قائممقام قضاء المقدادية وكالة(40كم شمال شرق بعقوبة) حاتم التميمي لـ /المعلومة/،ان “6 من الموقوفين بقضايا مختلفة في سجن مديرية شرطة قضاء المقدادية ثبت اصاباتهم بفيروس كورونا”، لافتا الى ان “اثنين […]

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