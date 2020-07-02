البيشمركة والدفاع العراقية تبحثان قيام عمليات مشتركة في مناطق النزاع

2020/07/02 | 16:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن إجراء مباحثات مع وزارة الدفاع العراقية في بغداد لمناقشة تفعيل لجنة العمل ومركز التنسيق المشترك.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز ان وفدا رفيعا من وزارة البيشمركة وبناء على طلب الجانب العراقي زار بغداد، لافتا الى الوفد ضم كلا من من رئيس أركان البيشمركة الفريق جمال ايمينكي والامين العام للوزارة الفريق جبار ياور وعددا من كبار الضباط في الوزارة.

وبين أن الجانبين بحثا آلية للقيام بعمليات مشتركة في المناطق المتنازع عليها بعد تزايد هجمات ومخاطر تنظيم داعش الارهابي على امنها.

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