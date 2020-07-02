سجل العراق 1749 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة
وقالت وزارة الصحة في بيان، 2 تموز/يوليو، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 11 ألف و762 نموذجًا جديدًا وسجلت 2184إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:
بغداد/ الرصافة: 445
بغداد/ الكرخ: 263
مدينة الطب: 7
النجف: 68
السليمانية: 179
أربيل: 80
كربلاء: 145
كركوك:97
ديالى: 74
واسط: 56
بابل: 62
البصرة: 149
ميسان: 95
الديوانية: 98
ذي قار: 123
نينوى: 6
الأنبار: 6
صلاح الدين: 190
المثنى: 41
الشفاء: 1645 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة: 148
بغداد الكرخ: 482
النجف: 65
السليمانية: 184
أربيل: 38
دهوك: 1
كركوك: 15
كربلاء: 131
ديالى: 21
واسط: 27
البصرة: 146
ميسان: 131
بابل: 9
ذي قار: 150
الديوانية: 60
نينوى: 2
الأنبار: 33
صلاح الدين: 2
الوفيات: 110 حالات، وكما يلي :
بغداد الرصافة: 26
بغداد الكرخ: 14
مدينة الطب: 2
النجف: 2
السليمانية: 5
أربيل: 1
كربلاء: 9
كركوك: 5
ديالى: 7
واسط: 4
البصرة: 9
ميسان: 11
بابل: 1
الديوانية: 3
ذي قار: 9
المثنى: 1
مجموع الإصابات: 53708
مجموع حالات الشفاء: 27912
الراقدين الكلي: 27912
الراقدين في العناية المركزة: 326
مجموع الوفيات: 2160
اقرأ/ي أيضًا:
"موجة" قادمة من 4 دول..
منظمة الصحة العالمية تحذّر العراقيين
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي: مؤشر "كورونا" يقترب من 54 ألف إصابة في العراق) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي: مؤشر "كورونا" يقترب من 54 ألف إصابة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).