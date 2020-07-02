الموقف الوبائي: مؤشر

2020/07/02 | 16:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الخميس، إلى أكثر من 53 ألف حالة، بعد تسجيل مئات الإصابات جديدة خلال 24 ساعة.

سجل العراق 1749 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة

وقالت وزارة الصحة في بيان، 2 تموز/يوليو، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 11 ألف و762 نموذجًا جديدًا وسجلت 2184إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 445

بغداد/ الكرخ: 263

مدينة الطب: 7

النجف: 68

السليمانية: 179

أربيل: 80

كربلاء: 145

كركوك:97

ديالى: 74

واسط: 56

بابل: 62

البصرة: 149

ميسان: 95

الديوانية: 98

ذي قار: 123

نينوى: 6

الأنبار: 6

صلاح الدين: 190

المثنى: 41

الشفاء: 1645 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة: 148

بغداد الكرخ: 482

النجف: 65

السليمانية: 184

أربيل: 38

دهوك: 1

كركوك: 15

كربلاء: 131

ديالى: 21

واسط: 27

البصرة: 146

ميسان: 131

بابل: 9

ذي قار: 150

الديوانية: 60

نينوى: 2

الأنبار: 33

صلاح الدين: 2

الوفيات: 110 حالات، وكما يلي :

بغداد الرصافة: 26

بغداد الكرخ: 14

مدينة الطب: 2

النجف: 2

السليمانية: 5

أربيل: 1

كربلاء: 9

كركوك: 5

ديالى: 7

واسط: 4

البصرة: 9

ميسان: 11

بابل: 1

الديوانية: 3

ذي قار: 9

المثنى: 1

مجموع الإصابات: 53708

مجموع حالات الشفاء: 27912

الراقدين الكلي: 27912

الراقدين في العناية المركزة: 326

مجموع الوفيات: 2160

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