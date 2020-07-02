تطبيعية اتحاد الكرة توافق على مواجهة عمان ودياً

2020/07/02 | 16:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، موافقتها على تأمين مباراة ودية بين اسود الرافدين ومنتخب عمان في العاصمة مسقط.وذكرت الهيئة في بيان تلقته /المعلومة/ ان “الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، وافقت على طلب الاتحاد العماني لكرة القدم، لخوض مباراة ودية بين المنتخبين في الثالث من أيلول المقبل تحضيراً للتصفيات الآسيوية […]

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