2020/07/02 | 17:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس عن تسجيل 3383 إصابة و54 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يوحي باستقرار الوضع الوبائي مقارنة مع يوم أمس الذي رصدت فيه 3402 إصابة و49 وفاة.وحسب بيانات الوزارة، فإن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ 197608، منها 1752 حالة وفاة.فيما تماثل ما مجموعه 137669 شخصا للشفاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تعلن تسجيل 3383 إصابة و54 وفاة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تعلن تسجيل 3383 إصابة و54 وفاة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).