2020/07/02 | 17:04 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: نسعى ان لايكون العراق بيئة طاردة للاستثمار والمستثمرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/02 | 17:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: نسعى ان لايكون العراق بيئة طاردة للاستثمار والمستثمرين) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: نسعى ان لايكون العراق بيئة طاردة للاستثمار والمستثمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).