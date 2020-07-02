2020/07/02 | 17:07 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علم بخطوة "الساعدي" فاتصل بـ"الفياض" لتأجيل الموعد .. تفاصيل اجتماع ومأدبة غداء الصلح بين "الحشد ومكافحة الارهاب" ..) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علم بخطوة "الساعدي" فاتصل بـ"الفياض" لتأجيل الموعد .. تفاصيل اجتماع ومأدبة غداء الصلح بين "الحشد ومكافحة الارهاب" ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).