الصحة العالمية تعلن تزويد العراق بـ300 جهاز اوكسجين بشحنة من الامارات

2020/07/02 | 17:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تزويد العراق بـ300 جهاز اوكسجين لمواجهة فيروس كورونا.وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل للـ(المستقلة) اليوم الخميس إن “المنظمة خصصت شحنة مساعدات طبية للعراق من مخازنها في مدينة دبي الإماراتية”، موضحا أن “الشحنة عبارة عن 300 جهاز اوكسجين سيتم توزيعها على المستشفيات الحكومية بالتعاون مع وزارة […]

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