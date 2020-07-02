اقتصاديون سوريون: سياسة الحكومة أكثر ضرراً من قانون قيصر

2020/07/02 | 17:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر تجار وصناعيون سوريون، أن سياسات #الحكومة_السورية وقراراتها #الاقتصادية ألحقت ضرراً بهم أكثر من #العقوبات الأميركية، عبر قانون #قيصر.وأشار تجار من مدينة #دمشق إلى أن الإجراءات الحكومية وفشلها في إدارة الملف الاقتصادي يعتبر أسوأ…

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