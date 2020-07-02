تعرف على أبرز القرارات الاقتصادية التي صدرت في عهد عماد خميس

2020/07/02 | 17:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استلم “#عماد_خميس” منصب رئيس الحكومة السورية في تموز 2016، بعد أشهر من انهيار تاريخي #لليرة_السورية حيث تجاوز سعر الدولار الـ 600 ليرة لأول مرة بتاريخه، ثم عاد يراوح مكانه بحدود 550 ليرة.ثم استمر التهاوي…

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